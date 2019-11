India: a New Delhi record di smog

(ANSA) - NEW DELHI, 3 NOV - La capitale indiana, definita due giorni fa dal governatore Kejriwal "una camera a gas", si è svegliata oggi aggredita per il quinto giorno consecutivo dallo smog in aumento, avvolta da un manto fittissimo di veleni, con visibilità a poco più di venti metri: gran parte dei voli in arrivo all'aeroporto internazionale Indira Gandhi sono stati deviati, e quelli in partenza ritardati di ore, o cancellati. L'indice AQI, che misura la concentrazione di inquinamento nell'aria, verificabile in tempo reale sul sito web www.aqicn.org delhi, ha toccato in media il livello da allarme rosso di 625, mentre in alcune aree della città, come il quartiere di Bawana, è stato registrato un livello apocalittico: 999. Secondo l'AQI, già intorno ai 200 la qualità dell'aria diventa pericolosa per la salute.