Cina, contromisure sul Democracy Act

(ANSA) - PECHINO, 16 OTT - La Cina minaccia indefinite "forti contromisure" qualora il Congresso Usa approvi l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act di sostegno al movimento pro-democrazia dell'ex colonia dopo il via libera di ieri della Camera.

"Vorrei sottolineare ancora che in risposta alle errate decisioni e alle scorrette pratiche degli Usa di danneggiare gli interessi della Cina, prenderemo decisamente forti contromisure per difendere la nostra sovranità", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. "Lo saprete", ha replicato alla richiesta di chiarimenti sulle misure.