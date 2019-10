Vietnam ritira dalle sale 'Piccolo yeti'

(ANSA) - BANGKOK, 14 OTT - Le autorità vietnamite hanno ritirato dalle sale il film di animazione "Il piccolo yeti", coproduzione congiunta dell'americana DreamWorks e uno studio cinese, per una scena del film in cui compare una mappa del Mar cinese meridionale con la "linea a nove tratti" che la Cina ha tracciato per rivendicare la quasi totalità di uno spazio di mare conteso tra diversi Paesi, tra cui il Vietnam. Lo riferiscono oggi i media statali di Hanoi.Dallo scorso luglio, quando una nave cinese è entrata in quelle che il Vietnam considera sue acque territoriali per esplorare potenziali risorse di idrocarburi, la disputa con la Cina è tornata a essere un tema caldo nel Paese. Si tratta solo dell'ultimo episodio di una contesa che va avanti da decenni e che ha ripreso vigore negli ultimi anni, da quando la Cina è diventata più costante nel manifestare la sua presenza nel Mar Cinese meridionale, anche con la costruzione di installazioni militari in alcune isole contese.