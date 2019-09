Afghanistan:bomba comizio Ghani,24 morti

(ANSA) - KABUL, 17 SET - Almeno 24 persone sono morte e altre 31 persone sono rimaste ferite in un attacco questa mattina con un'autobomba nella provincia afghana di Parwan contro una manifestazione elettorale del presidente Ashraf Ghani, il quale è rimasto illeso: lo ha reso noto il dottor Qasim Sangin, direttore dell'ospedale Charakar.

Poco dopo un'esplosione vicino a una base militare e all'ambasciata americana ha scosso il centro di Kabul, ha reso noto il portavoce del capo della polizia della capitale, Firdaus Faramarz. Non si hanno per il momento notizie di vittime o feriti.