Hong Kong: altri 89 arresti nel weekend

(ANSA) - PECHINO, 16 SET - La polizia di Hong Kong ha eseguito altri 89 arresti nel corso del weekend, il 15/mo consecutivo di proteste anti-governative e pro-democrazia, portando il totale da inizio giugno a quota 1.453.

Gli addebiti, ha detto in conferenza stampa il sovrintendente senior Kong Wing-cheung, variano dalla detenzione illegale di armi all'assalto della polizia, dall'adunanza non autorizzata agli scontri in luogo pubblico. Quanto alla polizia, sono 9 gli agenti feriti durante le operazioni, ha aggiunto Kong.