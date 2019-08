Kabul, esplosione a matrimonio, vittime

(ANSA) - KABUL, 18 AGO - Un'esplosione ha colpito una sala dove si stava svolgendo una festa di matrimonio a Kabul, causando, secondo fonti ufficiali, decine di vittime tra morti e feriti. Testimoni hanno detto all'ANSA che si sarebbe trattato di un attentato suicida. L'ospedale di Emergency a Kabul ha scritto su Twitter: "Esplosione in un albergo dove c'era una festa di matrimonio. Circa 20 persone sono state trasportate al nostro ospedale". Nasrat Rahimi, portavoce del ministero dell'Interno, ha confermato che ci sono state molte vittime, ma non ha fornito numeri. Rahimi ha detto che l'esplosione è avvenuta alla Dubay City Hall nella zona occidentale della capitale afghana, dove è predominante la comunità sciita Hazara.

Dieci giorni fa un'autobomba piazzata dai talebani con l'intento di colpire le forze di sicurezza è esplosa nella stessa zona, causando 14 morti e 145 feriti, per lo più civili.