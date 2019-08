Pakistan chiude altra linea treni India

(ANSA) - ISLAMABAD, 9 AGO - Dopo aver chiuso il servizio ferroviario del Samjhauta Express, in seguito alla decisione indiana di cambiare lo status del Kashmir, il ministro pakistano delle Ferrovie Sheikh Rashid ha dichiarato che sarà sospeso anche il servizio del Thar Express. Al momento non esiste un servizio ferroviario che collega i due Paesi.

Durante una conferenza stampa a Islamabad, Rashid ha dichiarato che "finché sarò il ministro delle ferrovie, i Samjhauta Express e Thar Express non opereranno. Questo è tutto".