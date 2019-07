Partito il razzo indiano verso la Luna

(ANSA) - NEW DELHI, 22 LUG - È partito senza problemi alle 11,13 ora italiana, dalla base spaziale di indiana dello Satish Dhawan Space Centre, a Sriharikota, in Tamil Nadu, il razzo della missione Chandrayaan 2. Il programma lunare, interamente made in India, dovrebbe far scendere il lander Pragyam sul Polo Sud della Luna, il prossimo 7 settembre: il robottino studierà le caratteristiche dell'area, sinora mai toccata, per la durata di un giorno lunare.