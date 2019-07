Hong Kong,da polizia proiettili di gomma

(ANSA) - PECHINO, 21 LUG - La polizia di Hong Kong, dopo i lacrimogeni, ha usato i proiettili di gomma per disperdere i manifestanti. La tensione è salita quando, chiusa la marcia di Civil Human Rights Front (430.000 le adesioni per gli organizzatori, 138.000 per la polizia), le proteste sono continuate circondando - secondo i media locali - la sede di rappresentanza di Pechino, lanciando uova e palloncini con inchiostro contro lo stendardo rosso della Repubblica popolare cinese.