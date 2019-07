A Hong Kong la 'marcia degli anziani'

(ANSA)- HONG KONG, 17 LUG - Migliaia di persone anziane sono scese per le strade di Hong Kong in solidarietà con le proteste contro il governo di Carrie Lam sostenuto dalla Cina. La protesta degli anziani si è svolta in maniera pacifica ma verso la fine sono scoppiati violenti tafferugli che hanno provocato decine di feriti, tra i quali un poliziotto, e oltre 40 arresti.

Da sei settimane nella ex colonia britannica la popolazione è scesa in piazza contro una legge che prevede l'estradizione in Cina per i presunti colpevoli di reati. La protesta si è poi estesa alla richiesta di dimissioni del governo e di maggiori garanzie democratiche. "Sostieni i giovani per proteggere Hong Kong", era uno degli striscioni sorretti dai manifestanti, "Rifiuta le leggi dei tiranni", un altro. Alla protesta hanno preso parte anche anziani sulla sedia a rotelle.