Hong Kong: nuove manifestazioni

(ANSA) - HONG KONG, 13 LUG - Migliaia di persone hanno manifestato anche oggi ad Hong Kong, questa volta prendendo di mira i commercianti cinesi transfrontalieri, accusati di danneggiare gli abitanti del territorio semi-autonomo. Il corteo si è svolto a Sheung Shui, al confine con la Cina.

Ed è stato per lo più pacifico, anche se la polizia ha utilizzato spray al peperoncino e manganelli per disperdere alcuni manifestanti, accusati di aver iniziato a litigare con i residenti. Cariche senza preavviso e senza motivo, è stata la replica. Sheung Shui vanta decine di farmacie e negozi di cosmetici molto popolari tra i commerciati cinesi, che attraversano il confine per fare incetta di prodotti, esentasse, e poi rivenderli sulla terraferma. E questo commercio parallelo porta tensione a Hong Kong. A questo si aggiunge il fatto che dal '97, anno del passaggio da Londra a Pechino, circa un milione di cinesi si è trasferito oltre confine, creando un problema di sovraffollamento.