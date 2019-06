Hong Kong: attivisti, 'Lam si dimetta'

(ANSA) - PECHINO, 18 GIU - Il campo pro-democrazia di Hong Kong boccia la governatrice Carrie Lam per i rifiuti sul ritiro della contestata legge sulle estradizioni in Cina e per il lancio di una commissione d'inchiesta indipendente sui metodi duri usati mercoledì dalla polizia.

"Non ha neanche fatto un inchino, sarà stata sincera?", ha commentato Alvin Yeung Ngok-kiu, leader del Civic Party, riferisce il South China Morning Post. Allo stato prevale lo scetticismo e il rinnovo della richiesta di immediate dimissioni.