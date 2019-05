Cina. da domani 60 mld dazi su beni Usa

(ANSA) - PECHINO, 31 MAG - La Cina inizierà ad applicare da domani, 1 giugno, la serie di dazi, tarati tra il 5% e il 25%, su 60 miliardi di dollari di importazioni 'made in Usa', in risposta alle tariffe al 25% decise dall'amministrazione Trump su prodotti 'made in China' per 200 miliardi di dollari. E' quanto annuncia una circolare dell'Amministrazione generale delle Dogane cinesi, secondo cui il provvedimento colpisce un totale di 5.410 prodotti.