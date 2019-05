Trump a Tokyo premia vincitore sumo

Il presidente americano Donald Trump, in pantofole, è salito oggi sul ring dello stadio del sumo a Tokyo per premiare con una speciale 'Coppa del presidente' il vincitore di uno dei più importanti tornei di questa disciplina. Accolto da sorrisi e applausi da parte della folla nella storica arena del sumo di Ryogoku, Trump, insieme alla first lady Melania, al primo ministro giapponese Shinzo Abe e alla moglie di questi, Akie, ha assistito agli incontri dell'ultima giornata del torneo, alla presenza di 11.500 spettatori. Al termine, come vuole la tradizione, si è tolto le scarpe, ha indossato pantofole di colore scuro ed è salito sul ring per consegnare al vincitore, Asanoyama, la 'United States President's Cup", un trofeo alto 137 centimetri e pesante 30 chili. La visita di Trump nel Sol Levante, cominciata ieri, durerà fino a martedì. Domani il presidente sarà il primo leader mondiale ad incontrare il nuovo imperatore giapponese Naruhito.