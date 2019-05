India: Modi, tutelare le minoranze

(ANSA) - NEW DELHI, 25 MAG - Il presidente indiano Ram Nath Kovind ha dato l'incarico di formare il nuovo governo a Narendra Modi, vincitore assoluto delle elezioni nazionali. Nel pomeriggio il leader nazionalista, in un discorso di 75 minuti agli eletti della sua coalizione, la Nda, ha detto che comincerà un nuovo viaggio per una "nuova India sempre più forte". E si è indirizzato alle minoranze, rivolgendo un appello a tutti i parlamentari della sua coalizione affinché si impegnino a "lavorare senza alcun tipo di discriminazioni basate sulla appartenenza di casta o di fede. E a recuperare la fiducia delle minoranze, nelle quali è stata instillata una sensazione sbagliata di paura da parte da alcuni partiti che cercavano consensi nella competizione elettorale", ha sottolineato.