Kim Jong Un vedrà Putin in Russia

(ANSA) - SEUL, 23 APR - Il leader nordcoreano Kim Jong-Un visiterà la Russia e incontrerà il presidente Vladimir Putin. Lo conferma l'agenzia di Stato Kcna. Kim si recherà presto in visita nella federazione russa - si afferma in una nota - su invito di Putin. L'agenzia non indica alcuna data per l'incontro.Il Cremlino aveva annunciato nei giorni scorsi che Kim Jong-Un avrebbe visitato la Russia "nella seconda metà di aprile", ma senza fornire altri dettagli. La Russia è fortemente interessata ad avere accesso alle risorse minerali della Corea del Nord, che possiede, fra l'altro alcuni metalli rari. Pyongyang, da parte sua, ha bisogno di elettricità dalla Russia e intende attrarre investimenti da quel Paese per modernizzare i suoi impianti industriali di epoca sovietica, le ferrovie e altre infrastrutture. L' annuncio della visita giunge mentre Pyongyang sembra prendere le distanze dagli Stati Uniti e mentre i negoziati nucleari appaiono a un punto morto.