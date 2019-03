Huawei: Ren, mia figlia non mi succederà

(ANSA) - PECHINO, 15 MAR - Meng Wanzhou, a capo della finanza di Huawei, aveva confessato di non essere felice del lavoro e di volersi dimettere prima dell'arresto dell'1 dicembre a Vancouver su richiesta Usa, accusata di violare le sanzioni americane all' Iran. E' il padre Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, a dirlo alla Ctv News, emittente di Toronto. Ren aggiunge che la figlia non prenderà la guida del gruppo di tlc: è stata una buona manager, ma un leader necessita di "una visione di 10 o 20 anni". La vicenda "ha migliorato le nostre relazioni e ora capisce quanto possa essere difficile la vita".