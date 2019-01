Cina:modella video DolceGabbana si scusa

(ANSA) - PECHINO, 23 GEN - Due mesi dopo il brutto inciampo di Dolce & Gabbana in Cina, Zuo Ye, la protagonista delle videoclip della fallimentare campagna pubblicitaria, rompe il silenzio e affida ai social media il suo profondo pentimento.

"Mi sento molto colpevole e mi vergogno", scrive la giovane modella neolaureata sul suo account Weibo, il Twitter locale.

"Personalmente non avrei mai mostrato disprezzo verso la mia patria. La amo e provo orgoglio rappresentandola in passerella.

Farò tesoro della lezione e mostrerò la Cina in una luce migliore. Di nuovo, mi scuso coi miei connazionali", aggiunge ancora Zuo, nel resoconto apparso sul South China Mourning Post.

La modella, poco più che ventenne, ha prestato il suo volto agli spot promozionali di Dolce & Gabbana in vista del mega evento 'The Great Show' atteso a fine novembre Shanghai e poi cancellato per la rabbia dei netizen, scivolata in un boicottaggio verso la maison italiana. La campagna era stata accusata per l'uso dei "peggiori stereotipi culturali".