Corea Nord: braccio destro Kim in Usa

(ANSA) - PECHINO, 15 GEN - Kim Yong-chol, braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong-un, sarà in visita 2 giorni a Washington da giovedì per discutere data, luogo e i temi dell'agenda del secondo summit tra Stati Uniti e Corea del Nord, che dovrebbe tenersi a febbraio in Vietnam. Lo riporta il Chosun Ilbo, quotidiano di Seul, citando una fonte diplomatica secondo cui il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, rientrato da un tour in Medio Oriente, vedrà Kim, ex capo dell'intelligence militare e ora alla guida dello United Front Department. Pompeo ha detto domenica che le parti stanno "lavorando" ai dettagli. "Gli Usa stanno discutendo con il governo sudcoreano il parziale allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia di Pyongyang ai missili balistici intercontinentali e al congelamento dello sviluppo delle armi nucleari", ha aggiunto la fonte al quotidiano sudcoreano. Gli Usa, in sostanza, stanno riducendo le pretese dalla denuclearizzazione totale negli sforzi di ottenere "risultati che premino" la strategia di Trump.