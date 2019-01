Huawei: Polonia, arrestata 'spia' cinese

(ANSA) - PECHINO, 11 GEN - L'agenzia polacca per la sicurezza nazionale ha arrestato un cittadino cinese dipendente del colosso Huawei e uno polacco: l'accusa è di spionaggio. Secondo i media polacchi avrebbero passato informazioni all'intelligence di Pechino. "Il cittadino cinese è un uomo d'affari che lavora per un'importante azienda elettronica, mentre quello polacco è noto in ambienti associati al business cibernetico", ha riportato l'agenzia statale Pap, citando Maciej Wasik, vice capo dei servizi speciali.