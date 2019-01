Yemen: Onu chiede invio 75 osservatori

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha richiesto di inviare 75 osservatori Onu a Hodeidah in Yemen per monitorare per sei mesi il cessate il fuoco. Lo riporta Al Arabiya.

Il cessate il fuoco nella strategica città portuale di Hodeidah era stato concordato tra le parti in conflitto in Yemen in seguito ai negoziati di pace avvenuti a dicembre in Svezia.