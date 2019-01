Thailandia: attesa tempesta tropicale

(ANSA) - BANGKOK, 3 GEN - Le autorità thailandesi hanno sospeso i servizi di traghetto e iniziato a evacuare le persone, in vista di una potente tempesta tropicale che dovrebbe colpire le spiagge nel sud-est del Paese, sede di numerosi resort turistici. Sono previsti acquazzoni torrenziali, venti forti e mare mosso.

L'industria turistica della Thailandia meridionale è un'enorme fonte di guadagno per il Paese e le autorità sono diventate particolarmente sensibili alla sicurezza dei visitatori dallo scorso luglio, quando 47 turisti cinesi sono annegati in un naufragio vicino al popolare resort di Phuket.