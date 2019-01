Xi a Taiwan, accettate la riunificazione

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato la popolazione taiwanese ad accettare che Taiwan "deve e sarà" ricongiunta alla Cina: Xi ha ribadito la volontà di Pechino di procedere ad una riunificazione pacifica basata sul concetto di 'un Paese, due sistemi', ma ha anche avvertito che la Cina si riserva il diritto di usare la forza, riporta la Bbc online. Taiwan si autogoverna e di fatto è indipendente, ma non ha mai dichiarato formalmente la propria indipendenza dalla Cina e Pechino considera l'isola una provincia separatista. Il popolo taiwanese "deve capire che l'indipendenza porterà solo disagi", ha detto Xi sottolineando che entrambe le parti appartengono alla stessa famiglia cinese e che l'indipendenza di Taiwan rappresenta "una corrente avversa dalla storia e un vicolo cieco". Pechino, ha proseguito, non tollererà mai qualsiasi forma di attività volta a promuovere l'indipendenza di Taiwan: l'unificazione, ha concluso, è "un requisito indispensabile per il grande ringiovanimento del popolo cinese".