Afghanistan: colloqui Talebani in Iran

(ANSA) – TEHERAN, 31 DIC – Una delegazione di Talebani ha compiuto una visita a Teheran, dove ha avuto colloqui con responsabili iraniani per cercare una soluzione pacifica del conflitto in Afghanistan. Lo ha reso noto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Ghasemi, dopo che nelle ultime settimane anche gli Usa e la Russia avevano intavolato trattative con i Talebani.

I colloqui, avvenuti ieri, sono stati condotti da parte iraniana dal vice ministro degli Esteri per gli affari politici, Abbas Araghchi. L'incontro, di cui il governo afghano è stato informato, è avvenuto dopo una recente visita compiuta a Kabul da Ali Shamkhani, segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Ghasemi ha sottolineato che i Talebani controllano oltre il 50 per cento del territorio nazionale dell'Afghanistan e che l'Iran, condividendo una lunga frontiera e avendo radici culturali comuni con questo Paese, vuole avere un ruolo negli sforzi per la sua pacificazione.