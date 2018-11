A Shanghai il primo hotel in una cava

(ANSA) - PECHINO, 16 NOV - Il primo hotel al mondo costruito in una cava abbandonata si trova a Shanghai: l'Intercontinental Shanghai Wonderland è nato grazie a un progetto di sviluppo immobiliare da 288 milioni di dollari non lontano dall'aeroporto internazionale di Hongqiao, uno dei due della città cinese.

Alto 18 piani, di cui due sommersi, la suggestiva e ardita struttura è stata una sfida per gli ingegneri che hanno dovuto risolvere problemi mai affrontati finora. Il tetto è quasi a livello stradale, mentre tutto il resto dell'edificio con le sue 336 camere si affaccia sulla parte interna della cava.

Il progetto, coordinato dall'architetto Martin Jochman, ha avuto inizio nel 2006, coi lavori di costruzione partiti invece nel 2013 tra "stop-and-go" per gli ostacoli tecnici incontrati, quali il rispetto delle norme antisismiche e il mantenimento dell'acqua sul fondo a livelli costanti e regolabili.

Le camere, prenotabili da martedì, hanno un prezzo che varia da 3.666 a 6.000 yuan (circa 450-750 euro).