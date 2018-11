Isole Curili, verso pace Tokyo-Mosca

(ANSA) - TOKYO, 14 NOV - Il Giappone e la Russia sono vicini ad un accordo per la firma di un trattato di pace basato sulla dichiarazione congiunta del 1956, in base al quale due delle 4 isole Curili verranno restituite al Giappone. Lo ha affermato il premier giapponese alla stampa nipponica, da Singapore dove si trova per partecipare al vertice Cina-Asean.