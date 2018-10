Afghanistan:ucciso capo polizia Kandahar

I talebani hanno rivendicato un attacco avvenuto questa mattina alla sede del governo di Kandahar in cui sono rimasti uccisi il generale Abdul Raziq, capo della polizia della regione, il capo dell'intelligence, il governatore, un funzionario e un cameraman. L'attacco è avvenuto durante un incontro a cui partecipava anche il comandante del comando Nato in Afghanistan, generale Scott Miller, rimasto illeso. "Il generale Scott Miller, comandante dell'Us Resolute Support era l'obiettivo dell'attentato", ha precisato in una nota il portavoce dei talebani Qari Yousuf Ahmad.

Una delle guardie del governatore ha aperto il fuoco.