Australia: attaccati e feriti da canguro

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Una donna è stata ricoverata in ospedale con un un polmone perforato dopo essere stata attaccata da un canguro nella sua proprietà. E' successo nella cittadina di Millmerran, nel sudovest del Queensland, in Australia, riferisce la Bbc online. Anche il marito è stato ferito, riportando diverse fratture.

Linda Smith, 64 anni, e il marito Jim, stavano dando da mangiare ad alcuni canguri colpiti dalle condizioni di siccità del Queensland quando uno di loro, alto 1,82 metri, ha improvvisamente aggredito l'uomo che ha tentato disperatamente di respingerlo. La moglie e il figlio sono quindi intervenuti per difenderlo, ma l'animale ha attaccato anche la donna, che ha cercato di respingerlo con una scopa, colpendola sul fianco. A quel punto, il figlio è intervenuto con una pala e il canguro è andato via.