Sisma al largo di Bali, tre morti

(ANSA) - BALI (INDONESIA), 11 OTT - Ha fatto almeno tre vittime il terremoto di magnitudo 6 che nella notte ha scosso la costa di Bali e East Java: lo riferiscono le autorità indonesiane secondo cui ci sono anche 4 feriti. L'Indonesia è stata colpita lo scorso 28 settembre da un sisma e da un violento tsunami che hanno causato 2.045 vittime accertate nell'isola di Sulawesi. Il terremoto di magnitudo 6 della notte scorsa non ha portato variazioni all'agenda dei lavori dei meeting annuali di Fmi e Banca Mondiale, al via in queste ore e in programma fino a domenica proprio nell'isola di Bali.