Iran: Ue a lavoro su pagamento greggio

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - L'Ue rimane impegnata nell'accordo sul nucleare iraniano e lavora per creare canali speciali canali di pagamento in modo che Teheran possa continuare ad esportare il petrolio. Lo afferma l'Alto Commissario per gli affari Esteri dell'Ue, Federica Mogherini, al termine di una riunione a margine dell'Assemblea Generale Onu.

In una dichiarazione congiunta dei 5+1 letta da Mogherini all'Onu, si afferma che i partecipanti all'intesa affermano come, "consapevoli dell'urgenza e della necessità di risultati tangibili, i partecipanti all'intesa hanno accolto con favore proposte pratiche per mantenere e sviluppare canali di pagamento, in particolare l'iniziativa di istituire uno Special Purpose Vehicle per facilitare i pagamenti relativi alle esportazioni dell'Iran (compreso il petrolio) e alle importazioni, che assisterà e rassicurerà gli operatori economici che perseguono affari legittimi con Teheran". Inoltre, "riconfermano il loro impegno per la piena attuazione dell'accordo", sottolineando che l'Iran ha "continuato ad attuare pienamente i suoi obblighi". E sono "determinati a proteggere la libertà dei loro operatori economici di perseguire legami commerciali legittimi con l'Iran".(ANSA).