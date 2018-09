India: 13 morti per le piogge nel nord

(ANSA) - NEW DELHI, 25 SET - Non si placa il maltempo in molti stati dell'India del Nord, colpiti da piogge devastanti: è allerta rossa in Jammu&Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab e Haryana, con tutte le scuole chiuse da questa mattina, molte strade impraticabili per le piene, e 13 persone già rimaste vittime, secondo l'agenzia indiana PTI.

L'areonautica militare è intervenuta per salvare 21 persone imprigionate dalle acque nell'Himachal Pradesh; nello stato del Punjab i responsabili della diga di Pong hanno lanciato un allarme, avvisando la popolazione e la Protezione Civile: si teme che presto sarà necessario aprire le paratie, per far defluire l'acqua, che, in continua crescita da 36 ore, ha ormai superato il livello di guardia.