Velista indiano salvato da nave francese

(ANSA) - NEW DEHLI, 24 SET - Abilash Tomy, il navigatore solitario indiano alla deriva a duemila miglia marine dalle coste australiane, è stato tratto in salvo dalla sua barca in avaria da una nave peschereccio francese. "E' ferito e dolorante, ma cosciente", ha riferito la Marina Militare indiana. Entro tre ore l'imbarcazione francese con a bordo Tomy dovrebbe raggiungere l'isoletta più vicina. Il salvataggio è avvenuto a metà strada tra l'isola francese Reunion e la costa australiana di Perth.