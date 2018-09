Usa, in contatto con Cina su commercio

(ANSA) - NEW YORK, 7 SET - ''Con la Cina la comunicazione è costante'': il presidente Donald Trump sta ancora discutendo con il presidente Xi Jinping sugli scambi commerciali. Lo afferma Larry Kudlow, consigliere economico della Casa Bianca, in un' intervista a Bloomberg e Cnbc dopo la diffusione sul dato sull'occupazione. Kudlow non si sbilancia sulla tempistica di una decisione per possibili nuovi dazi su 200 miliardi di prodotti Made in China. I termini per la consultazione pubblica sulle nuove misure sono scaduti e una decisione potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Ma per ora non sembra esserci fretta: ''Le trattative con la Cina potrebbero esserci all'Onu e al G20'' aggiunge Kudlow.