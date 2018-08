Blitz in Afghanistan, liberi 149 ostaggi

Le forze governative afgane hanno liberato 149 delle persone che erano state rapite questa mattina dai talebani nella provincia settentrionale di Kunduz: lo ha reso noto il vice portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, aggiungendo che 21 persone sono ancora tenute in ostaggio.

Nell'operazione delle forze di sicurezza, ha sottolineato Rahimi, sono stati uccisi almeno sette talebani. Da parte sua, il portavoce del governatore provinciale, Esmatullah Muradi, ha detto che l'operazione è ancora in corso.

I talebani avevano preso in ostaggio circa 170 persone, incluse donne e bambini, in un'imboscata, ha reso noto il capo del consiglio provinciale della provincia di Kunduz, Mohammad Yusouf Ayubi. Gli insorti, ha detto Ayubi, avevano fermato tre autobus che viaggiavano su una strada vicino al distretto di Khan Abad diretti a Kabul. Secondo Ayubi, i talebani cercavano dipendenti pubblici o membri delle forze di sicurezza.