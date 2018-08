Tolta allerta rossa India,ancora isolati

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il Dipartimento meteorologico dell'India ha tolto l'allerta rossa su tutti i distretti colpiti dalle alluvioni provocate dai monsoni, che da giorni stanno provocando centinaia di morti e danni soprattutto nello Stato meridionale del Kerala. La situazione tuttavia resta difficile: molte zone sono ancora allagate e migliaia di persone sono isolate, bloccate nelle loro abitazioni e a volte costrette a salire sui tetti per ripararsi da acqua e fango. Lo riferisce la Bbc online. Secondo fonti ufficiali, i soccorsi sono concentrati sulla città di Chengannur dove si teme che 5000 persone siano ancora bloccate. Nel frattempo, come riferisce l'ufficio per la gestione degli eventi disastrosi del Kerala, più di 2000 famiglie sono ospitate in campi di emergenza.