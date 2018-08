India: deputato in Parlamento vestito come Adolf Hitler

Un parlamentare indiano si è presentato in Parlamento vestito come Adolf Hitler, in divisa khaki con accessori ornati da svastiche e con tanto di baffetti, per chiedere fondi da destinare allo sviluppo per il suo stato del sud dell'India. Entrando Parlamento, il deputato, Naramalli Sivaprasa, si è anche esibito in un saluto nazista, col braccio teso, a beneficio dei media. Una esibizione, avvenuta ieri, che comunque non ha finora suscitato proteste da parte dei suoi colleghi parlamentari. Sivaprasa ha spiegato di voler inviare un messaggio al premier Narendra Modi, affinché non segua l'esempio di Hitler. E ha anche affermato che il premier non ha mantenuto la promessa di far avere ulteriori fondi al suo stato, l'Andhra Pradesh. Sivaprasa ha già in passato sorpreso con le sue performance, come quando si è presentato vestito da contadino o da guardiano di bestiame, o da religioso islamico o da donna, per esercitare di volta in volta pressioni su vari argomenti.