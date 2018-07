Afghanistan: colloqui talebani-Usa

Colloqui diretti tra rappresentanti dei talebani afghani e funzionari Usa per porre fine al conflitto in Afghanistan si sono tenuti in Qatar. Lo riferisce il quotidiano pachistano Daily Times che cita il ministro delle Finanze dei talebani, Mutasim Agha Jan, precisando che che altri colloqui di questo tipo si terranno a livelli più alti in futuro.

"I rappresentanti politici talebani hanno avuto un incontro con funzionari americani in Qatar. Nessun altro era presente", ha detto Mutasim, ex capo della commissione politica dei talebani, rimasto a stretto contatto con il Mullah Omar. "Sono certo che una volta avviati i negoziati ad alto livello, avremo un accordo: gli Usa e i talebani continueranno a dialogare in questo senso", ha aggiunto. Alla domanda sul rifiuto dei talebani di tenere colloqui con il governo afghano, Mutasim ha risposto che la guerra dei talebani non è contro gli afghani, ma contro gli americani e la loro invasione del Paese. "I talebani vogliono porre fine all'invasione", ha detto.