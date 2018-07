Corea Nord:Pompeo porta Rocket man a Kim

(ANSA) - WASHINGTON, 6 LUG - Un cd con la canzone di Elton John 'Rocket man' (uomo razzo): e' il regalo scherzoso che il segretario di stato Usa Mike Pompeo consegnera' al dittatore nordcoreano Kim Jong-Un, su richiesta del presidente Donald Trump, che lo aveva apostrofato proprio con il titolo del brano della star inglese durante un lungo scambio di insulti. Lo riferiscono alcuni media americani. Insieme al cd, anche una lettera del tycoon. Al vertice di Singapore Trump avrebbe evocato l'epiteto ma Kim avrebbe osservato di non aver mai sentito la canzone di Elton John, inducendo il commander in chief a mandargli il cd in dono.