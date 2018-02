Erdogan, reintrodurre reato d'adulterio

(ANSA) - ISTANBUL, 20 FEB - La Turchia ha "fatto un errore" ad accantonare nel 2004 un progetto di legge di reintroduzione del reato di adulterio per poter avviare i negoziati di adesione all'Unione europea. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, sostenendo che "adesso dovremmo valutare di introdurre alcune norme sull'adulterio e magari considerarlo insieme al tema delle molestie e ad altri temi". Secondo Erdogan, infatti, si tratta di "una questione su cui la Turchia è diversa dalla maggior parte dei Paesi occidentali". Intanto, ci potrebbe essere la possibilità di introdurre la castrazione chimica per i pedofili. Il ministro della Giustizia di Ankara, Abdulhamit Gul, ha spiegato che sono allo studio di una commissione governativa alcune misure che potrebbe autorizzare i giudici a somministrare forzatamente sostanze per "eliminare" gli impulsi sessuali ai condannati per pedofilia.