Kashmir: uccisi 5 soldati indiani

(ANSA) - ISLAMABAD, 16 FEB - L'esercito del Pakistan ha reso noto oggi di avere ucciso cinque soldati indiani lungo la Linea di Controllo (LoC, confine ufficioso indo-pachistano) in Kashmir. In un comunicato l'Ufficio stampa dell'esercito (Ispr) ha sostenuto che la sparatoria è avvenuta nel settore di Tatta Pani dove si trovava "un avamposto dell'esercito indiano impegnato ad uccidere civili innocenti".

Oltre ai cinque soldati uccisi, ha aggiunto l'Ispr, vari altri militari indiani sono rimasti feriti. "Il terrorismo indiano contro civili innocenti - si dice infine - deve ricevere una risposta implacabile". La replica dell'esercito pachistano, hanno segnalato i media a Islamabad, è avvenuta dopo che le forze indiane hanno aperto il fuoco ieri contro un minibus per il trasporto di studenti, uccidendo il suo autista.