Hong Kong: attivista condannato a 3 mesi

Un tribunale di Hong Kong ha condannato a tre mesi di carcere l'attivista democratico Joshua Wong, 21 anni, per un episodio legato alle proteste del 'Movimento degli ombrelli' del 2014. Il processo aveva anche altri imputati, ma ad essere condannati sono stati solo Wong e un altro militante. Per gli altri la sentenza è stata sospesa. Wong era stato rinviato a giudizio lo scorso anno non avere obbedito a un ordine di sgombero dell'accampamento sorto durante una protesta, durata 79 giorni, nella capitale Hong Kong. Wong diventò per questo famoso anche in Occidente, avendo partecipato da leader alla protesta quando era appena un adolescente. Altri leader sono ancora sotto processo, in cause separate.