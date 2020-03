Coronavirus: El Salvador in lockdown

(ANSA) - SAN SALVADOR, 22 MAR - Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha ordinato oggi a tutta la popolazione un periodo di isolamento obbligatorio a casa di 30 giorni per far fronte alla pandemia di coronavirus. La misura, ha detto Bukele in un messaggio tv, entrerà in vigore questa sera.

Sono previste eccezioni per l'acquisto di generi alimentari e beni ritenuti essenziali. Solo una persona per famiglia potrà uscire per i necessari rifornimenti e chi non rispetterà la misura sarà arrestato.