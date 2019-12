Lula e Chico Buarque giocano amichevole

(ANSA) - BRASILIA, 23 DIC - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e il cantautore Chico Buarque hanno partecipato domenica a un'amichevole di calcio organizzata dal Movimento dei lavoratori senza terra (Mst), a Guararema, nello stato di San Paolo.

"Non so se non faremo un gesto di solidarietà e forse lasceremo vincere la squadra del Mst", ha detto ridendo Lula, rivolgendosi a Joao Pedro Stédile, leader contadino, poco prima dell'inizio della partita. L'ex presidente è stato accolto con entusiasmo dal pubblico. Lula è infatti uscito di prigione l'8 novembre scorso dopo 580 giorni di carcere per una condanna per corruzione e riciclaggio di denaro nel caso Lava Jato.

Lula e Chico Buarque hanno giocato nella stessa squadra, che si è presentata con una maglia grigio chiaro e pantaloni bianchi. La squadra dell’ex presidente ha battuto quella del Mst 2 a 1. Lula, 74 anni, tifoso del Corinthians, è stato uno dei marcatori grazie a un rigore. L'altro gol è stato realizzato da Chico Buarque, sempre su rigore.