Migliaia al Gay Pride di Rio con pioggia

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 SET - Migliaia di persone hanno partecipato alla 24/a marcia del Gay Pride, che si è svolta ieri a Rio de Janeiro con il titolo 'Per la democrazia, la libertà e i diritti oggi, ieri e per sempre".

Una enorme bandiera con i colori dell'arcobaleno è stata estesa dai manifestanti lungo la Avenida Atlantica, la strada che costeggia la famosa spiaggia di Copacabana.

Nonostante la pioggia persistente, il corteo ha sfilato a ritmo di musica, sfoggiando costumi creativi e accompagnata dalle esibizioni di artisti legati al movimento, quali tra gli altri Pablo Vittar, Leca e Mc Rebecca.

Durante l'evento sono stati scanditi slogan contro il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e il sindaco di Rio, il pastore evangelico Marcelo Crivella, che nella recente Fiera del libro ha vietato la vendita di un fumetto con un bacio in bocca esibito da una coppia omoaffettiva.