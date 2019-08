Amazzonia, deforestazione +278%

(ANSA) - SAN PAOLO, 8 AGO - La deforestazione nell'Amazzonia brasiliana è cresciuta del 278% nel luglio scorso, se comparata con lo stesso periodo del 2018. Lo indicano i dati ufficiali diffusi dall'Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe), organismo che dipende dal ministero della Scienza, in base ai rilevamenti satellitari del sistema Deter.

Il monitoraggio del Deter serve come sistema di allerta per l'Istituto brasiliano per l'ambiente (Ibama), che deve poi controllare i dati sulla deforestazione e prendere le misure del caso. I dati pubblici ufficiali sulla deforestazione sono elaborati in base al rilevamento Deter, integrato con le informazioni di un altro sistema satellitare, il Prodes.