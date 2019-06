Legali di Lula: 'Deve essere liberato'

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 GIU - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva deve essere liberato, in base alle rivelazioni contenute nei messaggi scambiati fra Sergio Moro -ex magistrato anticorruzione e attuale ministro della Giustizia di Jair Bolsonaro- e i pm dell'operazione Lava Jato, diffusi dal sito The Intercept. Lo ha detto all'ANSA Valeska Zanin Martins, uno dei legali che assistono Lula. Interrogata sulle conversazioni, diffuse durante la notte scorsa, l'avvocatessa ha detto che "non abbiamo ancora esaminato quali saranno le iniziative che porteremo avanti, ma non vi è dubbio che tutto questo è causa sufficiente perché l'ex presidente sia liberato".

Secondo Zanin Martins, i messaggi scambiati fra Moro e il coordinatore della task force della Lava Jato a Curitiba, Deltan Dallagnol, dimostrano l'esistenza di "un legame fra giudice e pm che è del tutto illegale".