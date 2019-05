Venezuela: nuovi colloqui a Oslo

(ANSA) - CARACAS, 25 MAG - La Norvegia ha annunciato che rappresentanti del governo e dell'opposizione venezuelani torneranno a Oslo la prossima settimana per un nuovo tentativo di dialogo che ponga fine alla crisi politica nel paese sudamericano. Il ministro degli Esteri di Oslo, Ine Eriksen Soreide, ha elogiato entrambe le parti per gli sforzi profusi in questa direzione. I primi colloqui si erano svolti sempre in Norvegia all'inizio del mese, ma non era stato chiaro se ci sarebbe stato un seguito. In quell'occasione, il presidente Nicolas Maduro aveva parlato di un inizio "con il piede giusto", ma Juan Guaidò al contrario aveva smentito un avvicinamento con il regime, denunciando che era solo una manovra per "prendere tempo".

(ANSA)