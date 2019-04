Guaidò, prepariamo incontro leader

(ANSA) - CARACAS, 6 APR - Juan Guaidó, capo dell'opposizione venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim, ha rivelato a Caracas che nell'ambito della nuova fase di lotta per mettere fine alla "usurpazione" del potere da parte del presidente Nicolas Maduro, si realizzerà "un grande incontro mondiale di leader per parlare della situazione in Venezuela. Lo riferisce l'emittente Union Radio.

L'annuncio è stato fatto durante un intervento pubblico di Guaidó nell'urbanizzazione El Marqués in cui ha invitato ancora una volta i suoi sostenitori a scendere in strada mercoledì prossimo.

L'autoproclamatosi presidente ad interim non ha fornito particolari sul futuro incontro, ma suoi collaboratori hanno comunicato ai media che i dettagli verranno forniti nei prossimi giorni.