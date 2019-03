I pro-Maduro manifestano a Caracas

(ANSA) - CARACAS, 23 MAR - I sostenitori del presidente venezuelano Nicolás Maduro scendono nuovamente in piazza oggi a Caracas su invito del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) per "contrastare le pretese interventiste del governo degli Stati Uniti e in appoggio al presidente legittimo".

Il vicepresidente del partito, Dario Vivas, ha fissato come punto di partenza del corteo la piazza Morelos e quello di arrivo il ponte República Miraflores.

Il responsabile, ha indicato l'agenzia di stampa Avn, ha assicurato che simili manifestazioni "a difesa della Patria" con lo slogan 'Tutto il popolo in strada il 23 marzo!', si svolgeranno in varie città all'interno del Paese.