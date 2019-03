Media, Bolsonaro in Israele il 30 marzo

(ANSA) - BRASILIA, 15 MAR - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ricevuto oggi a Brasilia l'ambasciatore d'Israele, Yossi Shelley. Secondo il quotidiano O Globo, Bolsonaro viaggerà in Israele il 30 marzo, prima delle elezioni del 9 aprile in cui il primo ministro Benyamin Netanyahu cercherà di farsi rieleggere.

Con i giornalisti, il presidente brasiliano ha anche riaffrontato l'argomento del trasferimento dell'ambasciata brasiliana da Tel Aviv a Gerusalemme, tema di cui ha parlato con Netanyahu lo scorso dicembre a Rio de Janeiro.

L'eventuale spostamento della sede diplomatica a Gerusalemme ha causato proteste formali da parte dei paesi arabi.

Anche per questo Bolsonaro nel pomeriggio riceverà il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.